Life.ru узнал подробности гибели 40-летней москвички на приёме у косметолога

Умершая в московской клинике учительница скончалась во время процедуры по жиросжиганию. Как сообщает SHOT, предварительно, женщине кололи липолитики.

Клиника косметологии, где умерла женщина. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, на её теле 40-летней Марии обнаружили несколько следов от инъекций в районе живота. Известно, что процедуру выполняла врач с 18-летним опытом. В самой клинике заявили, что у них «всё хорошо». При этом учреждение сейчас закрыто, на месте работают следователи. К делу также подключилась прокуратура.

«Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств смерти женщины в частной клинике в центре Москвы, где в ходе проведения косметологической процедуры состояние женщины 1984 г. р. ухудшилось, после чего она скончалась», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Погибшая во время косметологической процедуры москвичка. Фото © SHOT