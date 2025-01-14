Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 12:06

Life.ru узнал подробности гибели 40-летней москвички на приёме у косметолога

SHOT: Умершая в клинике москвичка скончалась после инъекции липолитиков

Умершая в московской клинике учительница скончалась во время процедуры по жиросжиганию. Как сообщает SHOT, предварительно, женщине кололи липолитики.

Клиника косметологии, где умерла женщина. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, на её теле 40-летней Марии обнаружили несколько следов от инъекций в районе живота. Известно, что процедуру выполняла врач с 18-летним опытом. В самой клинике заявили, что у них «всё хорошо». При этом учреждение сейчас закрыто, на месте работают следователи. К делу также подключилась прокуратура.

«Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств смерти женщины в частной клинике в центре Москвы, где в ходе проведения косметологической процедуры состояние женщины 1984 г. р. ухудшилось, после чего она скончалась», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Погибшая во время косметологической процедуры москвичка. Фото © SHOT

Погибшая во время косметологической процедуры москвичка. Фото © SHOT

Напомним, трагедия произошла в клинике Titania на Рубцовской набережной. Во время процедуры у женщины началась аллергическая реакция на препарат. Клиентка покрылась сыпью, у неё случился приступ эпилепсии.

Зуд и волдыри: Россиянки массово страдают от нового тренда на домашнюю косметологию
Зуд и волдыри: Россиянки массово страдают от нового тренда на домашнюю косметологию
Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar