Омолаживающая процедура закончилась для москвички сыпью, эпилепсией и смертью
В Москве женщина умерла во время процедуры в косметологической клинике
Жительница Москвы умерла в косметологической клинике во время процедуры. Об этом пишет SHOT.
Погибшая во время косметологической процедуры москвичка. Фото © SHOT
Согласно информации телеграм-канала, сегодня утром 40-летняя москвичка по имени Мария пришла в клинику Titania на Рубцовской набережной, чтобы сделать омолаживающие процедуры. Однако во время них у женщины началась аллергическая реакция на препарат. Клиентка покрылась сыпью, у неё случился приступ эпилепсии.
В настоящее время в клинике работают следователи, которые выясняют, какой именно препарат вкололи женщине. По данным SHOT, погибшая была учительницей.
Ранее Life.ru писал, что задержанный после смерти пациента экс-хозяин элитной клиники ушёл на СВО. Его ходатайство удовлетворили перед Новым годом.
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