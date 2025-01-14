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14 января, 09:59

Омолаживающая процедура закончилась для москвички сыпью, эпилепсией и смертью

В Москве женщина умерла во время процедуры в косметологической клинике

Жительница Москвы умерла в косметологической клинике во время процедуры. Об этом пишет SHOT.

Погибшая во время косметологической процедуры москвичка. Фото © SHOT

Погибшая во время косметологической процедуры москвичка. Фото © SHOT

Согласно информации телеграм-канала, сегодня утром 40-летняя москвичка по имени Мария пришла в клинику Titania на Рубцовской набережной, чтобы сделать омолаживающие процедуры. Однако во время них у женщины началась аллергическая реакция на препарат. Клиентка покрылась сыпью, у неё случился приступ эпилепсии.

В настоящее время в клинике работают следователи, которые выясняют, какой именно препарат вкололи женщине. По данным SHOT, погибшая была учительницей.

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Ранее Life.ru писал, что задержанный после смерти пациента экс-хозяин элитной клиники ушёл на СВО. Его ходатайство удовлетворили перед Новым годом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gerain0812

Никита Никонов
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