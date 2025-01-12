Задержанный после смерти пациента экс-хозяин элитной клиники ушёл на СВО
Экс-гендиректор клиники «Медицина 24/7» Серебрянский ушёл на спецоперацию
Олег Серебрянский. Фото © YouTube / Anton Alfimov
Задержанный после смерти продюсера Владимира Арцибашева бывший гендиректор московской клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, который знаком с ходом расследования, а также на знакомого врача.
В издании также уточнили, что ходатайство Серебрянского удовлетворили перед Новым годом. И теперь задержанный находится на спецоперации.
Напомним, что ранее Следствие выдвинуло обвинение экс-гендиректору элитной клиники в Москве в связи со смертью в его больнице Арцибашева. После инсульта продюсера силой удерживали в больнице. Вдова обвинила в трагедии врачей, и Серебрянского доставили из Турции под конвоем. В попытках запугать жену погибшего ей плеснули в лицо неизвестным химическим раствором. Нападавшие заявили, что женщина «много видит». Известно, что это не первый несчастный случай в клинике. Там также скоропостижно скончалась женщина после химиотерапии.