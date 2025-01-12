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Регион
12 января, 12:47

Задержанный после смерти пациента экс-хозяин элитной клиники ушёл на СВО

Экс-гендиректор клиники «Медицина 24/7» Серебрянский ушёл на спецоперацию

Олег Серебрянский. Фото © YouTube / Anton Alfimov

Олег Серебрянский. Фото © YouTube / Anton Alfimov

Задержанный после смерти продюсера Владимира Арцибашева бывший гендиректор московской клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, который знаком с ходом расследования, а также на знакомого врача.

В издании также уточнили, что ходатайство Серебрянского удовлетворили перед Новым годом. И теперь задержанный находится на спецоперации.

Главврача клиники "Медицина 24/7" объявили в розыск по делу о смерти пациентки
Главврача клиники "Медицина 24/7" объявили в розыск по делу о смерти пациентки

Напомним, что ранее Следствие выдвинуло обвинение экс-гендиректору элитной клиники в Москве в связи со смертью в его больнице Арцибашева. После инсульта продюсера силой удерживали в больнице. Вдова обвинила в трагедии врачей, и Серебрянского доставили из Турции под конвоем. В попытках запугать жену погибшего ей плеснули в лицо неизвестным химическим раствором. Нападавшие заявили, что женщина «много видит». Известно, что это не первый несчастный случай в клинике. Там также скоропостижно скончалась женщина после химиотерапии.

Алена Пенчугина
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