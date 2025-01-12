Задержанный после смерти пациента экс-хозяин элитной клиники ушёл на СВО

Задержанный после смерти продюсера Владимира Арцибашева бывший гендиректор московской клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, который знаком с ходом расследования, а также на знакомого врача.