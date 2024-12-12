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12 декабря, 05:26
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23-летняя россиянка умерла во время пластики носа в частной клинике

Девушка умерла во время септопластики в частной клинике «Авиценна» в Махачкале

23-летняя девушка умерла во время операции по коррекции носовой перегородки в частной клинике «Авиценна» в Махачкале. Септопластику проводили под общим наркозом, пишет Mash.

Пациентка записалась в клинику «Авиценна» на пластику перегородки к лор-хирургу. В назначенный день всё пошло е по плану. Сразу две минуты после введения анестезия у девушки резко упали пульс и давление. Врач и ассистент сразу вызвали на место скорую, а сами начали её реанимировать. Спасти пациентку приехавшим на место медикам не удалось – спустя 1,5 часа была констатирована смерть. Заявление в полицию на врачей написал отец погибшей — хирург с 30-летним стажем. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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Ранее Life.ru рассказал, что в подмосковной стоматологической клинике мужчина скончался после введения анестезии. Во время медикаментозного сна его жизненные показатели начали снижаться. Врачи предприняли попытки реанимации, однако пациент умер прямо в стоматологическом кресле. После трагедии было возбуждено уголовное дело и назначена физико-химическая судебная экспертиза. Сам же пациент заявляв, что у него нет никакой аллергии на препарат. Мужчина лично подписал бумаги, разрешающие проведение процедуры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Андрей Бражников
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