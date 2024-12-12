23-летняя россиянка умерла во время пластики носа в частной клинике

Пациентка записалась в клинику «Авиценна» на пластику перегородки к лор-хирургу. В назначенный день всё пошло е по плану. Сразу две минуты после введения анестезия у девушки резко упали пульс и давление. Врач и ассистент сразу вызвали на место скорую, а сами начали её реанимировать. Спасти пациентку приехавшим на место медикам не удалось – спустя 1,5 часа была констатирована смерть. Заявление в полицию на врачей написал отец погибшей — хирург с 30-летним стажем. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».