23-летняя россиянка умерла во время пластики носа в частной клинике
Девушка умерла во время септопластики в частной клинике «Авиценна» в Махачкале
23-летняя девушка умерла во время операции по коррекции носовой перегородки в частной клинике «Авиценна» в Махачкале. Септопластику проводили под общим наркозом, пишет Mash.
Пациентка записалась в клинику «Авиценна» на пластику перегородки к лор-хирургу. В назначенный день всё пошло е по плану. Сразу две минуты после введения анестезия у девушки резко упали пульс и давление. Врач и ассистент сразу вызвали на место скорую, а сами начали её реанимировать. Спасти пациентку приехавшим на место медикам не удалось – спустя 1,5 часа была констатирована смерть. Заявление в полицию на врачей написал отец погибшей — хирург с 30-летним стажем. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее Life.ru рассказал, что в подмосковной стоматологической клинике мужчина скончался после введения анестезии. Во время медикаментозного сна его жизненные показатели начали снижаться. Врачи предприняли попытки реанимации, однако пациент умер прямо в стоматологическом кресле. После трагедии было возбуждено уголовное дело и назначена физико-химическая судебная экспертиза. Сам же пациент заявляв, что у него нет никакой аллергии на препарат. Мужчина лично подписал бумаги, разрешающие проведение процедуры.
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