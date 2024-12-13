В Великобритании пациентке ампутировали пальцы из-за неправильного диагноза

Катрина Браун, жительница Великобритании, столкнулась с серьёзными последствиями медицинской ошибки, которая лишила её пальцев. История опубликована в издании Manchester Evening News и рассказывает о том, как неправильный диагноз привёл к трагическому инциденту.

В возрасте 21 года Браун обратилась к врачам с жалобами на сильную слабость и боль в конечностях. Ей был поставлен диагноз — болезнь Рейно, для которой характерно сужение кровеносных сосудов и недостаточное кровоснабжение конечностей. Однако, несмотря на лечение, состояние женщины ухудшалось: приступы слабости учащались, появились проблемы с глотанием и постоянная боль в суставах.

Во время неоднократных обращений к врачам, Браун не получала должной помощи — её симптомы списывали на синдром Рейно или непереносимость лактозы. Только через пять лет, когда болезнь достигла запущенной стадии, был поставлен правильный диагноз — склеродермия. Это аутоиммунное заболевание, при котором происходит утолщение и уплотнение кожи и соединительных тканей.

Браун самостоятельно изучила научные исследования и обнаружила, что пересадка стволовых клеток может помочь в её случае. Однако британские и американские больницы отказали ей в проведении процедуры из-за запущенной стадии заболевания. Несмотря на это, женщине удалось добиться процедуры, это привело к ремиссии болезни. Однако, из-за серьёзного повреждения сосудов врачам пришлось ампутировать её пальцы.

Несмотря на все испытания, Катрина Браун сохраняет оптимизм и благодарна за возможность продолжать жить и работать. Она призывает людей с тяжёлыми заболеваниями быть настойчивыми и отстаивать свои права на правильное лечение. Её история напоминает о важности точной диагностики и необходимости активного участия пациентов в своём выздоровлении.