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12 декабря, 12:50

Врачи спасли россиянина от редкой плотоядной бактерии, из-за которой он мог лишиться ног

В Москве врачи спасли заразившегося редкой бактерией пациента от ампутации ног

Сотрудники московской Инфекционной клинической больницы № 2 спасли пациента, в крови которого была обнаружена редкая плотоядная бактерия — из-за неё мужчина рисковал лишиться обеих ног. Врачи вовремя обнаружили возбудителя и приступили к терапии, передаёт телеграм-канал «Московская медицина».

В отделение реанимации и интенсивной терапии 36-летнего Михаила привезли в тяжёлом состоянии. У пациента была высокая температура и сильное воспаление кожи на нижних конечностях. После обследования в крови жителя столицы были обнаружены сразу несколько патогенов: гемолитический стрептококк, возбудитель рожи, а также редкая бактерия, почти не встречающаяся в наших широтах. Обычно последняя обитает в тёплых водах океана и при попадании в организм человека провоцирует развитие некроза мягких тканей.

Врачи ИКБ №2 рассказали о пациенте, в крови которого обнаружили редкую плотоядную бактерию. Видео © Telegram / dzdmos

Темпы распространения инфекции были невероятно высокими, из-за чего у пострадавшего мужчины началось заражение крови. Пациента в срочном порядке подключили к аппарату «искусственная почка» и ИВЛ. Врачи приняли решение применить методику «очистки» крови от токсинов, поэтому назначили пациенту курс антибиотиков.

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На протяжении 10 дней мужчина пролежал подключённым к аппарату искусственной вентиляции лёгких, после чего угроза жизни полностью миновала. Лишь тогда медики приняли решение о его переводе из реанимации в хирургическое отделение.

«Мы контролируем состояние организма пациента, постепенно убираем некротические ткани, обрабатываем раны и, конечно, проводим антибактериальную терапию», — поделился хирург ИКБ №2 Андрей Матвеев.

О полном выздоровлении говорить ещё рано, так как Михаилу предстоит продолжительный курс реабилитации, а в будущем мужчине проведут повторную операцию по пересадке кожных покровов. Но медики дают благоприятный прогноз.

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А ранее в Японии начала распространяться опасная болезнь, которая способна убить человека за двое суток. Её вызывает редкая "плотоядная бактерия". С начала 2024 года количество заболевших в этой стране составило 977, что уже больше рекордного показателя в прошлом году (941). Участившиеся случаи появления этого заболевания связывают с ослаблением ковидных ограничений.

Обложка ©

freepik.com

Ольга Сливченко
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