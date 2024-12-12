Российские врачи осуществили мечту 62-женщины, которой в США не стали делать ЭКО

В США отказали 62-летней релокантше из России в процедуре ЭКО. Ради этого ей пришлось возвращаться на родину, где ей согласились помочь

По информации SHOT, Татьяна (имя изменено) уже более 10 лет живёт в Штатах вместе с 35-летним мужем. Пара решила, что пора бы обзавестись потомством, но сделать это естественным путём невозможно из-за возраста женщины. Тогда она обратилась к местным врачам, чтобы сделать процедуру ЭКО. Американские доктора посмотрели на документы женщины, увидели возраст и были вынуждены отказать.

В итоге Татьяне пришлось тратить тысячи долларов и почти сутки на возвращение в Россию-матушку с чужбины. Здесь никаких возрастных ограничений для процедуры нет, а потом, врачи любезно согласились ей помочь. Операция в итоге прошла успешно, а Татьяна уже находится на 30-й неделе беременности. В скором времени женщина с головой погрузится в мир пелёнок и прочих радостей жизни с новорождённым.

В беседе с нами врач-репродуктолог призналась, что в России довольно часто женщины старше 60 лет прибегают к практике ЭКО. Однако врачи каждый случай рассматривают индивидуально и решение принимают с учётом всех рисков.