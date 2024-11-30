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30 ноября, 10:21

52-летняя российская фигуристка Дробязко показала свои фото в ожидании первенца

Маргарита Дробязко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drobiazko_margarita

Маргарита Дробязко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drobiazko_margarita

В Литве 52-летняя российская фигуристка Маргарита Дробязко готовится стать матерью. Она опубликовала в соцсети свои фотографии на последнем месяце беременности и подписала их: «Всего неделька до встречи с крохой». Рядом со спортсменкой её муж — литовский фигурист Повилас Ванагас.

Маргарита Дробязко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drobiazko_margarita

Маргарита Дробязко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drobiazko_margarita

Маргарита Дробязко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drobiazko_margarita

Маргарита Дробязко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drobiazko_margarita

Поклонники очень переживают за душевное состояние Дробязко. Последний год у неё выдался неспокойным. Спортсменка борется в суде за то, чтобы её не лишили гражданства Литвы из-за участия в ледовых шоу Татьяны Навки. От россиянки не раз просили публично отречься от РФ, но Дробязко категорически отказывалась.

«Мы очень долго ждали этого заседания и наконец дождались. Надо сказать, что сделали это за три недели до родов, поэтому мне сегодня сложно сформулировать свои мысли», — добавила Дробязко.

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Напомним, 2023 году звезда фигурного катания Маргарита Дробязко обжалует в суде указ президента Литвы Гитанаса Науседы о лишении её гражданства этой страны. Литовские власти обвинили спортсменку в связях с Россией, в частности им не понравилось, что Дробязко участвовала в ледовых шоу Татьяны Навки.

Татьяна Миссуми
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