52-летняя российская фигуристка Дробязко показала свои фото в ожидании первенца

В Литве 52-летняя российская фигуристка Маргарита Дробязко готовится стать матерью. Она опубликовала в соцсети свои фотографии на последнем месяце беременности и подписала их: «Всего неделька до встречи с крохой». Рядом со спортсменкой её муж — литовский фигурист Повилас Ванагас.

Маргарита Дробязко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drobiazko_margarita

Маргарита Дробязко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drobiazko_margarita

Поклонники очень переживают за душевное состояние Дробязко. Последний год у неё выдался неспокойным. Спортсменка борется в суде за то, чтобы её не лишили гражданства Литвы из-за участия в ледовых шоу Татьяны Навки. От россиянки не раз просили публично отречься от РФ, но Дробязко категорически отказывалась.

«Мы очень долго ждали этого заседания и наконец дождались. Надо сказать, что сделали это за три недели до родов, поэтому мне сегодня сложно сформулировать свои мысли», — добавила Дробязко.