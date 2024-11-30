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30 ноября, 06:30

Литва с 30 ноября ужесточила правила выдачи вида на жительство

Власти Литвы ужесточили правила подачи документов на получение вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев, которые обращаются к внешним поставщикам услуг, действующим за пределами страны. Об этом сообщила директор департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

«Внешние поставщики услуг смогут принимать обращения от граждан только той страны, на территории которой работают. Этот порядок вступает в силу 30 ноября»,сказала она в эфире национального радио LRT.

По словам директора департамента, данное решение было принято с учётом современных миграционных тенденций, возможных угроз национальной безопасности и административных возможностей, предоставляющих услуги представителей.

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Ранее стало известно, что Германия не продлила ВНЖ трём сотрудникам российских медиа и одному гражданину РФ, связанному с медиагруппой «Россия сегодня». Решение о непродлении визы коснулось также и резидента Бразилии, аккредитованного корреспондента Ruptly. Отказ связан с обвинениями в распространении «дезинформации» через телеканал RТ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Algimantas Barzdzius

Наталья Афонина
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