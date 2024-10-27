В Литве сделали неожиданное, но приятное заявление о России
Экс-кандидат Вайткус: Лишь предатели Литвы могут призывать к войне с Россией
Бывший кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус высказался насчёт конфликта с Россией. Политик заявил, что обществу необходимо достигнуть мира, но при этом не должно происходить войн с РФ. Об этом он заявил в эфире Rutube-канала Вальдман-LINE.
«Только предатели Литвы могут призывать нас победить Россию на поле боя. <...> А такие призывы с марта 1922 года», — сказал он.
Вайткус считает, что стране необходимо пойти по другому пути. Литва должна достичь мира «не после победы над Россией, а без войны с ней». Граждане Вильнюса на данный момент не могут чувствовать себя в безопасности, пока соседние державы вовлечены в конфликт.
Кстати, в мае текущего года 67-летний врач, профессор медицины, экс-кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус признал Крым российской территорией. Он в целом выступал за налаживание сотрудничества с Москвой. Доктор также добавил, что президент РФ Владимир Путин является особенно опытным политиком и делает всё для своей страны.
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