Глава Бундесбанка Йоахим Нагель резко высказался в сторону идеи сотрудничать с Россией. Он назвал насмешкой данное предложение от коллег из Москвы, пишет Bloomberg.

«Мы не должны забывать, с чего всё началось. Упадок в Германии начался весной 2022 года. И мы знаем, почему он начался весной 2022 года», — пожаловался Нагель.

Политик связал все проблемы Германии с началом украинского конфликта. Тем самым Нагель заявил, что предложение России о сотрудничестве является недопустимым.