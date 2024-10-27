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27 октября, 10:23

Глава Бундесбанка вышел из себя после «насмешки‎» Россией

Глава Бундесбанка Нагель назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель резко высказался в сторону идеи сотрудничать с Россией. Он назвал насмешкой данное предложение от коллег из Москвы, пишет Bloomberg.

«Мы не должны забывать, с чего всё началось. Упадок в Германии начался весной 2022 года. И мы знаем, почему он начался весной 2022 года», — пожаловался Нагель.

Политик связал все проблемы Германии с началом украинского конфликта. Тем самым Нагель заявил, что предложение России о сотрудничестве является недопустимым.

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При этом ранее на разговор с президентом России Владимиром Путиным был готов выйти канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил о готовности обсуждать с главой РФ урегулирование конфликта на Украине. Правда, отметил лидер немецкого правительства, «есть ясные принципы в усилиях по достижению мира», и решения «за спиной» Украины приниматься не будут.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lindasky76

Наталья Афонина
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