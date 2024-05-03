Крым стал частью России, потому что так решило население полуострова на референдуме. Об этом заявил кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус.

"Крым принадлежит России. Раньше Крым принадлежал Украине. Ещё раньше Крым принадлежал Советскому Союзу. Ещё раньше Крым принадлежал царской России — так мы дойдём до греческих городов или до Крымского ханства", — подчеркнул политик в интервью агентству ELTA.

Вайткус добавил, что страны Запада "выпустили джинна из бутылки", когда признали законным одностороннее отделение Косова от Сербии. Этот вопрос, по мнению политика, должен был решаться с учётом позиций двух сторон. Как отметил кандидат в президенты Литвы, западные государства проводили свои опросы, которые показали, что большинство жителей Крыма и сегодня выступают за вхождение полуострова в состав России. Политик выразил мнение, что нужно признать Крым российским, ведь другого выхода нет.

Кроме того, Вайткус подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин является особенно опытным политиком и делает всё для своей страны, иначе бы она уже развалилась. Литовец напомнил, что в 1990-1995 годы ситуация в прибалтийском государстве была ужасной, но в России она была ещё хуже.

"Всем рекомендую выступление Путина в Мюнхене – 2007 или 2008 года. Всего 30 минут. Была сказана элементарная истина. Проанализируйте по особенностям голоса – какими словами, каким голосом, каким тембром он произносит определённые слова", — указал Вайткус.

Также кандидат в президенты указал, что считает себя не пророссийским, а пролитовским политиком, так как его страна "не продаётся". Вайткус пояснил, что будет стараться делать всё возможное, чтобы Литва не пошла по пути войны и разрушений, как это происходит сейчас.

67-летний Эдуардас Вайткус — независимый кандидат в президенты Литвы, врач, профессор медицины. Выборы лидера страны пройдут 12 мая. Всего баллотируется восемь кандидатов, включая действующего президента Гитанаса Науседу.