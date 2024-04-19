У Крыма есть необычайные возможности лишь с Россией, что и доказала история. Таким мнением в 241 годовщину принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи поделился политолог, член экспертного клуба "Дигория" Константин Бобров.

В беседе с Life.ru эксперт напомнил, что 19 апреля 1783 года по указу Екатерины II Крым, Тамань и Кубань воссоединились с Российской империей. При этом Крым и Новороссия исторически являлись частью России, объединявшей восточнославянские народы. Ещё святой князь Владимир принимал Крещение в древнем Херсонесе, а в дальнейшем крестил и всю Русь. С XIII века Крым, попав под влияние Золотой Орды, а затем Крымского ханства, был разлучён с исторической родиной. Этот период, как отметил Бобров, охарактеризовался упадком в социально-экономическом и культурно-политическом развитии полуострова. Лишь воссоединение с Россией при Екатерине II снова дало Крыму возможности для развития.

"История имеет свойство на разных этапах демонстрировать общие закономерности в схожих событиях: во время очередной разлуки Крыма и Новороссии с Россией в современный период некогда процветающие регионы находились в запустении", — добавил политолог.

С возвращения Крыма в родную гавань в 2014 году, по словам эксперта, начался качественно новый этап в развитии полуострова. Инициированная президентом России Владимиром Путиным госпрограмма развития региона охватила практически все сферы жизни крымчан. В частности, были реализованы такие крупные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, Симферопольский аэропорт и трасса "Таврида", а Севастополь стал городом федерального значения наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

"Как показывает история носителям российской культуры лучше с Россией. На мой взгляд, именно этот факт даёт основу для стремления к воссоединению у пока ещё разлученных с Родиной жителей Новороссии, а также подвигает белорусов к единению с Россией в рамках Союзного государства", — резюмировал собеседник Life.ru.