Константинов: Рабочая группа обосновала незаконность передачи Крыма УССР

Рабочая группа Госсовета (парламента) Крыма обосновала незаконность передачи полуострова Украинской ССР (УССР) в 1954 году, сообщил глава законодательного органа Владимир Константинов. По его словам, осталось лишь принять соответствующие решения.

"Рабочей группой при крымском парламенте, состоящей из экспертов и юристов, обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР, теперь осталось принять только судебное и политическое решения", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Константинов пояснил, что выход Крыма из состава Российской СФСР обернулся тяжёлыми геополитическими последствиями. Именно поэтому важно признать это решение незаконным и преступным, отметил он.