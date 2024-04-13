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13 апреля, 05:55

Константинов: Рабочая группа обосновала незаконность передачи Крыма УССР

Рабочая группа Госсовета (парламента) Крыма обосновала незаконность передачи полуострова Украинской ССР (УССР) в 1954 году, сообщил глава законодательного органа Владимир Константинов. По его словам, осталось лишь принять соответствующие решения.

"Рабочей группой при крымском парламенте, состоящей из экспертов и юристов, обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР, теперь осталось принять только судебное и политическое решения", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

В Крыму сочли преступной передачу полуострова УССР
В Крыму сочли преступной передачу полуострова УССР

Константинов пояснил, что выход Крыма из состава Российской СФСР обернулся тяжёлыми геополитическими последствиями. Именно поэтому важно признать это решение незаконным и преступным, отметил он.

Напомним, в марте в Госдуму внесли законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Авторы поясняют, что документ был принят в нарушение конституций союзных республик, а значит, он не имеет юридической силы. Так, отмечал сенатор Сергей Цеков, за решением стоит Президиум Верховного Совета СССР, не имевший на то полномочий.

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В Крыму обещали выставить Киеву счёт за годы под игом Украины
Обложка ©

Unsplash / Dmitry Bogatyrev

Матвей Константинов
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