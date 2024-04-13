Константинов: Рабочая группа обосновала незаконность передачи Крыма УССР
Рабочая группа Госсовета (парламента) Крыма обосновала незаконность передачи полуострова Украинской ССР (УССР) в 1954 году, сообщил глава законодательного органа Владимир Константинов. По его словам, осталось лишь принять соответствующие решения.
"Рабочей группой при крымском парламенте, состоящей из экспертов и юристов, обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР, теперь осталось принять только судебное и политическое решения", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Константинов пояснил, что выход Крыма из состава Российской СФСР обернулся тяжёлыми геополитическими последствиями. Именно поэтому важно признать это решение незаконным и преступным, отметил он.
Напомним, в марте в Госдуму внесли законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Авторы поясняют, что документ был принят в нарушение конституций союзных республик, а значит, он не имеет юридической силы. Так, отмечал сенатор Сергей Цеков, за решением стоит Президиум Верховного Совета СССР, не имевший на то полномочий.
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