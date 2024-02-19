В Крыму сочли преступной передачу полуострова УССР

Передача Крыма Украинской СССР в 1954 году стала преступным актом. Об этом заявил РИА "Новости" председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

"Никакой целесообразности у этого решения не было. Её потом, задним числом, придумывали, чтобы как-то содеянное оправдать", — считает глава крымского парламента.

Он предположил, что это была сделка Никиты Хрущёва и руководителей УССР: таким образом могла покупаться их лояльность. Других рациональных объяснений, по мнению Константинова, не существует.

"Эту передачу полуострова УССР можно сравнить с тем, как передают мешок картошки. Можно — с тем, как в эпоху крепостного права дарились имения: вместе с крепостными обоих полов и всех возрастов", — сказал председатель Госсовета республики.