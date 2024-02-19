В Крыму сочли преступной передачу полуострова УССР
Глава парламента Крыма Константинов назвал преступной передачу полуострова УССР
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Обложка © Telegram / Константинов | Крым Z
Передача Крыма Украинской СССР в 1954 году стала преступным актом. Об этом заявил РИА "Новости" председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
"Никакой целесообразности у этого решения не было. Её потом, задним числом, придумывали, чтобы как-то содеянное оправдать", — считает глава крымского парламента.
Он предположил, что это была сделка Никиты Хрущёва и руководителей УССР: таким образом могла покупаться их лояльность. Других рациональных объяснений, по мнению Константинова, не существует.
"Эту передачу полуострова УССР можно сравнить с тем, как передают мешок картошки. Можно — с тем, как в эпоху крепостного права дарились имения: вместе с крепостными обоих полов и всех возрастов", — сказал председатель Госсовета республики.
Те, кто сегодня призывает к "возврату" Крыма Украине, относятся к населению полуострова именно как к крепостным и к этой картошке. Однако крымчане не овощи и свою волю выразили десять лет назад на референдуме — и с этим всем придётся считаться, заключил Константинов.
Ранее тема Крыма была затронута в интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Глава государства тогда заявил, что если бы в Киеве в 2014 году смена власти произошла законно и бескровно, то Украина имела бы возможность сохранить полуостров. Позже Карлсон заметил, что только безумец поверит в то, что российский лидер передаст Крым Украине ради завершения СВО.