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19 февраля, 04:19

В Крыму сочли преступной передачу полуострова УССР

Глава парламента Крыма Константинов назвал преступной передачу полуострова УССР

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Обложка © Telegram / Константинов | Крым Z

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Обложка © Telegram / Константинов | Крым Z

Передача Крыма Украинской СССР в 1954 году стала преступным актом. Об этом заявил РИА "Новости" председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

"Никакой целесообразности у этого решения не было. Её потом, задним числом, придумывали, чтобы как-то содеянное оправдать", — считает глава крымского парламента.

Он предположил, что это была сделка Никиты Хрущёва и руководителей УССР: таким образом могла покупаться их лояльность. Других рациональных объяснений, по мнению Константинова, не существует.

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"Эту передачу полуострова УССР можно сравнить с тем, как передают мешок картошки. Можно — с тем, как в эпоху крепостного права дарились имения: вместе с крепостными обоих полов и всех возрастов", — сказал председатель Госсовета республики.

Те, кто сегодня призывает к "возврату" Крыма Украине, относятся к населению полуострова именно как к крепостным и к этой картошке. Однако крымчане не овощи и свою волю выразили десять лет назад на референдуме — и с этим всем придётся считаться, заключил Константинов.

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Ранее тема Крыма была затронута в интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Глава государства тогда заявил, что если бы в Киеве в 2014 году смена власти произошла законно и бескровно, то Украина имела бы возможность сохранить полуостров. Позже Карлсон заметил, что только безумец поверит в то, что российский лидер передаст Крым Украине ради завершения СВО.

Лариса Сафронова
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