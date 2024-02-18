Аксёнов назвал переломный момент, когда Крым убедился в смерти прежней Украины
Аксёнов: Переломным моментом для Крыма стала гибель бойцов "Беркута" на Майдане
Дань памяти убитым на киевском Майдане сотрудникам силовых структур из Крыма. Обложка © t.me / Аксёнов Z 82
Определяющим моментом для судьбы крымского полуострова стало убийство сотрудников правоохранительных служб родом из Крыма на киевском Майдане в феврале 2014 года и церемония прощания с ними в Симферополе. Об этом в личном телеграм-канале заявил руководитель республики Сергей Аксёнов.
"Мы помним! Старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин. Бойцы "Беркута" и внутренних войск, погибшие на киевском Майдане 18 февраля 2014 года. <...> Вечная память бойцам, до конца исполнившим свой долг", — сказано в публикации главы региона.
Трагедия стала переломным моментом для крымчан, поскольку именно тогда они окончательно убедились, что власти и закона на Украине нет, как и самой Незалежной. По словам Аксёнова, после тех событий жители полуострова поняли, что защитить свою землю и свои семьи можно только вместе с Россией.
Он подчеркнул, что в гибели людей, доблестно стоявших на защите порядка и конституции страны, виновны "вожди Майдана и трусливой украинской власти". Помимо того, он обличил и тех, кто называет себя "активистом Майдана", а по факту является участником банд националистов и провокаторов.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в Государственном бюро расследований Украины заявили о новых обвинениях для экс-командиров специальных подразделений милиции "Беркут". Украинское следствие считает их виновными в попытках уничтожить оружие, использовавшееся во время протестов на киевском Майдане. Следователи пришли к выводу, что обвиняемые специально разрезали оружие, затирали серийную маркировку и выбрасывали остатки в воды реки Виты, а часть зарыли на её берегу.