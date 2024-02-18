Аксёнов назвал переломный момент, когда Крым убедился в смерти прежней Украины

Определяющим моментом для судьбы крымского полуострова стало убийство сотрудников правоохранительных служб родом из Крыма на киевском Майдане в феврале 2014 года и церемония прощания с ними в Симферополе. Об этом в личном телеграм-канале заявил руководитель республики Сергей Аксёнов.

"Мы помним! Старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин. Бойцы "Беркута" и внутренних войск, погибшие на киевском Майдане 18 февраля 2014 года. <...> Вечная память бойцам, до конца исполнившим свой долг", — сказано в публикации главы региона.

Трагедия стала переломным моментом для крымчан, поскольку именно тогда они окончательно убедились, что власти и закона на Украине нет, как и самой Незалежной. По словам Аксёнова, после тех событий жители полуострова поняли, что защитить свою землю и свои семьи можно только вместе с Россией.

Он подчеркнул, что в гибели людей, доблестно стоявших на защите порядка и конституции страны, виновны "вожди Майдана и трусливой украинской власти". Помимо того, он обличил и тех, кто называет себя "активистом Майдана", а по факту является участником банд националистов и провокаторов.