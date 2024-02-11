Новый глава теробороны ВСУ Плахута руководил разгоном Майдана в 2013 году
Новоназначенный командующий Силами территориальной обороны ВСУ Игорь Плахута был одним из руководителей внутренних войск страны при разгоне протестующих в Киеве на майдане в декабре 2013 года. Об этом сообщает местное издание "Общественное".
По его данным, более десяти лет назад украинский военачальник командовал управлением Внутренних войск, когда силовики ликвидировали баррикады протестующих в правительственном квартале украинской столицы.
Напомним, ранее Life.ru рассказывал о том, что Владимир Зеленский подписал указ о назначении четырёх новых командующих ВСУ. Примечательно, что бывший командующий Объединёнными войсками Сергей Наев узнал о своём увольнении через СМИ. Теперь теробороной заведует Игорь Плахута, Сухопутными войсками ВСУ командует Александр Павлюк, объединённые силы находятся под командованием Юрия Содоля, а Десантно-штурмовые войска достались Игорю Скибюку.
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