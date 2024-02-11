Новый глава теробороны ВСУ Плахута руководил разгоном Майдана в 2013 году

Новоназначенный командующий Силами территориальной обороны ВСУ Игорь Плахута был одним из руководителей внутренних войск страны при разгоне протестующих в Киеве на майдане в декабре 2013 года. Об этом сообщает местное издание "Общественное".

По его данным, более десяти лет назад украинский военачальник командовал управлением Внутренних войск, когда силовики ликвидировали баррикады протестующих в правительственном квартале украинской столицы.