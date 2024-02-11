В частности, с поста командующего объединёнными силами украинских войск был уволен Сергей Наев, с должности командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ — Максим Миргородский. Отдельными указами Зеленский назначил командовать Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, объединёнными силами ВСУ — Юрия Содоля, Десантно-штурмовыми войсками — Игоря Скибюка, а руководить территориальной обороной — Игоря Плахуту.

Кстати, ранее итальянский отставной генерал заявил, что распоряжения Зеленского значительно расходятся с приказами военного руководства Незалежной, что стало очевидно даже для рядовых военнослужащих ВСУ. Он считает, что несогласованность в позициях насчёт тактики ведения боевых действий между военным и политическим руководством появилась после поражения украинской армии в битве за Артёмовск.