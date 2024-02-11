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11 февраля, 09:00

Зеленский назначил четырёх новых командующих ВСУ

Зеленский распорядился о кадровых перестановках в руководстве ВСУ

Владимир Зеленский инициировал очередные перестановки в руководстве ВСУ. Соответствующие указы размещены на его официальном сайте.

В частности, с поста командующего объединёнными силами украинских войск был уволен Сергей Наев, с должности командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ — Максим Миргородский. Отдельными указами Зеленский назначил командовать Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, объединёнными силами ВСУ — Юрия Содоля, Десантно-штурмовыми войсками — Игоря Скибюка, а руководить территориальной обороной — Игоря Плахуту.

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Кстати, ранее итальянский отставной генерал заявил, что распоряжения Зеленского значительно расходятся с приказами военного руководства Незалежной, что стало очевидно даже для рядовых военнослужащих ВСУ. Он считает, что несогласованность в позициях насчёт тактики ведения боевых действий между военным и политическим руководством появилась после поражения украинской армии в битве за Артёмовск.

Обложка ©

T.me / V_Zelenskiy_official

Юрий Лысенко
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