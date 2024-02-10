В Италии заявили, что руководство ВСУ не согласовывает свои действия с Зеленским Генерал Ди Грация: В ВСУ заметили, что приказы Зеленского и военных различаются 10 февраля, 19:11 В ВСУ заметили, что приказы Зеленского и военных различаются. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Распоряжения Владимира Зеленского сильно отличаются от приказов военного руководства Украины, что стало бросаться в глаза даже рядовым бойцам ВСУ. Об этом рассказал генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель командующего итальянским контингентом в Боснии Бьяджо Ди Грация в беседе с Il Fatto Quotidiano.

"В армии [Украины] начинают замечать, что некоторые приказы президента отличаются от приказов военных", — подчеркнул он.

По его мнению, несостыковки в представлениях о тактике боевых действий между военными и политиками на Украине начались после поражения ВСУ в битве за Артёмовск. Собеседник издания добавил, что всё больше украинцев перестают считать Зеленского тем человеком, который сможет восстановить мир в стране.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский может оказаться в положении опального лидера. По данным Bloomberg, такой вариант развития событий может воплотиться в реальность после того, как его "отвратительная борьба" с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным обнажила "раскол на Украине".

Авторы Татьяна Миссуми