В Италии заявили, что руководство ВСУ не согласовывает свои действия с Зеленским

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Генерал Ди Грация: В ВСУ заметили, что приказы Зеленского и военных различаются

10 февраля, 19:11
В ВСУ заметили, что приказы Зеленского и военных различаются. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

В ВСУ заметили, что приказы Зеленского и военных различаются. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Распоряжения Владимира Зеленского сильно отличаются от приказов военного руководства Украины, что стало бросаться в глаза даже рядовым бойцам ВСУ. Об этом рассказал генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель командующего итальянским контингентом в Боснии Бьяджо Ди Грация в беседе с Il Fatto Quotidiano.

"В армии [Украины] начинают замечать, что некоторые приказы президента отличаются от приказов военных", — подчеркнул он.

По его мнению, несостыковки в представлениях о тактике боевых действий между военными и политиками на Украине начались после поражения ВСУ в битве за Артёмовск. Собеседник издания добавил, что всё больше украинцев перестают считать Зеленского тем человеком, который сможет восстановить мир в стране.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский может оказаться в положении опального лидера. По данным Bloomberg, такой вариант развития событий может воплотиться в реальность после того, как его "отвратительная борьба" с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным обнажила "раскол на Украине".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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