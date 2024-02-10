"Нужно было найти козла отпущения": В Госдуме озвучили две причины отставки Залужного
Депутат Затулин: Главная причина отставки Залужного — популярность среди украинцев
Валерия Залужного сняли с поста главнокомандующего Вооружёнными силами Украины по двум причинам. Как заявил в интервью РИА "Новости" первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, одной из них является популярность генерала среди простых украинцев.
"Первая — господин Залужный, судя по данным опросов социологии на Украине, затеняет самого украинского Верховного главнокомандующего по популярности, и это, конечно, главное его преступление, которое не может быть прощено Зеленским", — сообщил парламентарий.
Второй причиной законотворец назвал изменение характера боевых действий. По словам депутата, экс-главком ВСУ отвечал за операции на земле (в том числе распиаренное Киевом прошлогоднее контрнаступление), которые не привели к успеху. Эти операции, как убеждён народный избранник, и не могли привести к результатам, что, в свою очередь, понимает большинство украинцев. Граждане Незалежной осознавали, что стоявшие перед Залужным задачи были невыполнимы.
"Но в любом случае нужно было найти козла отпущения", — сказал Затулин.
Как уже сообщал Life.ru, 8 февраля Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Ранее этот пост занимал Валерий Залужный. Зеленский поблагодарил его "за два года защиты" страны. Стоит отметить, что Залужный получил звание Героя Украины после того, как покинул свой пост.
t.me / Валерій Залужний