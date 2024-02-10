Валерия Залужного сняли с поста главнокомандующего Вооружёнными силами Украины по двум причинам. Как заявил в интервью РИА "Новости" первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, одной из них является популярность генерала среди простых украинцев.

"Первая — господин Залужный, судя по данным опросов социологии на Украине, затеняет самого украинского Верховного главнокомандующего по популярности, и это, конечно, главное его преступление, которое не может быть прощено Зеленским", — сообщил парламентарий.

Второй причиной законотворец назвал изменение характера боевых действий. По словам депутата, экс-главком ВСУ отвечал за операции на земле (в том числе распиаренное Киевом прошлогоднее контрнаступление), которые не привели к успеху. Эти операции, как убеждён народный избранник, и не могли привести к результатам, что, в свою очередь, понимает большинство украинцев. Граждане Незалежной осознавали, что стоявшие перед Залужным задачи были невыполнимы.