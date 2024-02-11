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11 февраля, 14:01

Украинский генерал Наев узнал об увольнении с должности командующего ВСУ из СМИ

Бывший командующий Объединёнными войсками ВСУ Сергей Наев заявил, что узнал о кадровых перестановках и своём увольнении из СМИ. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Из средств массовой информации узнал о своём увольнении с должности командующего Объединёнными силами ВСУ, которую занимал с 2020 года", — сообщил Наев.

Он также поблагодарил всех тех, с кем работал во время пребывания на посту, "за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия, за доверие и поддержку".

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Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский инициировал очередные перестановки в руководстве ВСУ. В частности, с поста командующего объединёнными силами украинских войск был уволен Сергей Наев, а с должности командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ — Максим Миргородский. На место Наева назначили Юрия Содоля.

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T.me / SerhiyNaiev

Александра Мышляева
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