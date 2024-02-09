Зеленский вслед за Залужным отправил в отставку начальника Генштаба ВСУ

Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщил политик в телеграм-канале, вместо него назначен Анатолий Баргилевич.

"Провёл замену руководителя Генерального штаба Вооружённых сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича", — заявил Зеленский в видеообращении.