Регион

Уведомления отключены

9 февраля, 19:52

Зеленский вслед за Залужным отправил в отставку начальника Генштаба ВСУ

Зеленский сообщил об увольнении Шапталы с поста начальника Генштаба ВСУ

Валерий Залужный и Сергей Шаптала. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валерій Залужный

Валерий Залужный и Сергей Шаптала. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валерій Залужный

Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщил политик в телеграм-канале, вместо него назначен Анатолий Баргилевич.

"Провёл замену руководителя Генерального штаба Вооружённых сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича", — заявил Зеленский в видеообращении.

Баргилевич в период с 2020 по 2022 год занимал пост заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ по территориальной обороне. С октября прошлого года он руководил Силами теробороны ВСУ Украины.

"Мясник" и "генерал 200": Зарубежные СМИ раскрыли обидные прозвища нового главкома ВСУ
"Мясник" и "генерал 200": Зарубежные СМИ раскрыли обидные прозвища нового главкома ВСУ

О том, что Зеленский хочет вместе с Залужным уволить и Шапталу, стало известно ещё несколько дней назад. К слову, отставка главкома ВСУ уже состоялась. Вместо него назначен командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров