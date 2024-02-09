Зеленский вслед за Залужным отправил в отставку начальника Генштаба ВСУ
Зеленский сообщил об увольнении Шапталы с поста начальника Генштаба ВСУ
Валерий Залужный и Сергей Шаптала. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валерій Залужный
Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщил политик в телеграм-канале, вместо него назначен Анатолий Баргилевич.
"Провёл замену руководителя Генерального штаба Вооружённых сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича", — заявил Зеленский в видеообращении.
Баргилевич в период с 2020 по 2022 год занимал пост заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ по территориальной обороне. С октября прошлого года он руководил Силами теробороны ВСУ Украины.
О том, что Зеленский хочет вместе с Залужным уволить и Шапталу, стало известно ещё несколько дней назад. К слову, отставка главкома ВСУ уже состоялась. Вместо него назначен командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.