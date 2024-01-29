ГБР Украины предъявило новые обвинения командирам "Беркута" по делу о Майдане

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что предъявило новые обвинения бывшим командирам спецподразделения милиции "Беркут". По версии следствия, они пытались уничтожить оружие, которое использовалось во время беспорядков на майдане.

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшим командирам спецподразделения "Беркут", пытавшимся уничтожить оружие, из которого их подчинённые убили участников революции достоинства. Из этого оружия спецназовцы 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве убили 48 и ранили 90 участников акций протеста", — говорится в сообщении ведомства.

Следствие выяснило, что подозреваемые разрезали оружие на части, стёрли маркировки серийных номеров, а после выбросили в реку Виту, часть закопали на берегу. В ГБР уточнили, что таким образом злоумышленники пытались скрыть 24 автомата 7,62 мм АКМС, одну снайперскую винтовку Драгунова, три ружья 12 мм "Форт-500" и ружьё "Форт-12" калибром 9 мм.