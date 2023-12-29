Бывшего замминистра обороны Украины обвинили в махинациях с закупками для ВСУ
Экс-замглавы МО Украины грозит 8 лет тюрьмы за махинации с закупками для ВСУ
Бывший замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов из-за махинаций с закупками для ВСУ обвиняется в препятствовании законной деятельности украинской армии, а также злоупотреблении властью и служебным положением. Об этом информировало Госбюро расследований Украины (ГБР).
Согласно данным ведомства, с декабря 2020-го по январь 2021 года руководитель департамента Минобороны подписал договоры о закупке услуг по организации питания Вооружённых сил Украины на 2021 год. Далее замминистра дал ему распоряжение незаконно заключить допсоглашения с поставщиками, которые снимали с коммерсантов обязательства по транспортировке продуктов и своевременному пополнению неприкосновенных продовольственных запасов ВСУ.
В результате армия должна была самостоятельно осуществлять доставку продовольствия и тратить дополнительные бюджетные средства, что вылилось в убытки в размере 11,2 миллиона гривен (295 тысяч долларов) лишних расходов Минобороны Украины и 692 тысячи гривен (18 тысяч долларов) расходов на логистику ВСУ. ГБР официально не раскрывает личность подозреваемого, однако, по данным СМИ, это именно Шаповалов и ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
Ранее Лайф сообщал, что украинские правоохранители задержали руководителя одного из главных управлений Минобороны Незалежной. Его подозревают в хищении 1,5 миллиарда гривен (более 40 миллионов долларов) при закупке артиллерийских снарядов. Чиновник отправлен под арест до 19 февраля без права внесения залога.
Telegram / Державне бюро розслідувань