Бывшего замминистра обороны Украины обвинили в махинациях с закупками для ВСУ

Бывший замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов из-за махинаций с закупками для ВСУ обвиняется в препятствовании законной деятельности украинской армии, а также злоупотреблении властью и служебным положением. Об этом информировало Госбюро расследований Украины (ГБР).

Согласно данным ведомства, с декабря 2020-го по январь 2021 года руководитель департамента Минобороны подписал договоры о закупке услуг по организации питания Вооружённых сил Украины на 2021 год. Далее замминистра дал ему распоряжение незаконно заключить допсоглашения с поставщиками, которые снимали с коммерсантов обязательства по транспортировке продуктов и своевременному пополнению неприкосновенных продовольственных запасов ВСУ.