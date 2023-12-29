Сослуживцы из ВСУ высказались о странной смерти британской наёмницы в Киеве

Друзья погибшей на Украине британской наёмницы ВСУ Кэтрин Мельничук, которая при странных обстоятельствах скончалась в Киеве, не считают её смерть странной. Об этом сообщила газета Daily Mail. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Девушка – военный медик 25 лет из Великобритании, работавшая волонтёром на Украине, найдена мёртвой в своей постели после 18 месяцев службы в зоне боевых действий", — говорится в публикации издания.

Утром 24 декабря знакомые Кэтрин Мельничук, которые служат вместе с ней в 151-м отряде Сил специальных операций Украины, нашли её мертвой. Они говорят, что обстоятельства смерти девушки не являются подозрительными. Дальнейшую информацию предоставят официальные лица.