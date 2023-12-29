Сослуживцы из ВСУ высказались о странной смерти британской наёмницы в Киеве
Погибшая в Киеве Кэтрин Мельничук. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Katherine Mielniczuk
Друзья погибшей на Украине британской наёмницы ВСУ Кэтрин Мельничук, которая при странных обстоятельствах скончалась в Киеве, не считают её смерть странной. Об этом сообщила газета Daily Mail. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.
"Девушка – военный медик 25 лет из Великобритании, работавшая волонтёром на Украине, найдена мёртвой в своей постели после 18 месяцев службы в зоне боевых действий", — говорится в публикации издания.
Утром 24 декабря знакомые Кэтрин Мельничук, которые служат вместе с ней в 151-м отряде Сил специальных операций Украины, нашли её мертвой. Они говорят, что обстоятельства смерти девушки не являются подозрительными. Дальнейшую информацию предоставят официальные лица.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине умерла прибывшая из Соединённого Королевства Кэтрин Мельничук, которая была наёмницей Вооружённых сил Украины. Как сообщает украинская волонтёрская организация Project Konstantin в социальных сетях, женщина была найдена мёртвой в собственной постели.