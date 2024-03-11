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11 марта, 18:16

Сенатор Цеков пояснил, почему передача Крыма УССР была незаконной

Сенатор Цеков: Президиум СССР не имел полномочий передавать Крым Украине

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал проект закона о признании недействительным указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Об этом сообщает телеканал RT.

"Идём двумя путями: с одной стороны, мы обращаемся в Конституционный суд по этому вопросу, а с другой стороны, решили представить законопроект. Россия является правопреемником Советского Союза, а коль она правопреемник, она, как вы знаете, денонсирует договоры, которые заключены Советским Союзом. Например, денонсировали соглашение с Британией о рыболовстве", — отметил сенатор.

Таким образом, по его словам, Россия вправе признать незаконным решение Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крыма в состав Украины в 1954 году. Цеков отметил, что в этом документе была масса нарушений, а сам Президиум не обладал полномочиями для того, чтобы передать полуостров.

Сенатор подчеркнул, что решение о признании незаконной передачи Крыма не внесёт изменений ни в будущее ни в настоящее полуострова, поскольку он уже находится в составе России.

"Но это даёт нам возможность говорить с нормальными странами, которые относятся с уважением к Российской Федерации, объяснять вообще, что произошло с Крымом в 1954 году на самом деле. Я считаю, что незаконные решения того периода отменяются, могут отменяться, должны отменяться", — резюмировал парламентарий.

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Ранее в Крыму назвали преступной передачу полуострова в состав Украины в 1954 году. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что таким образом Никита Хрущёв пытался добиться лояльности руководителей УССР.

Обложка ©

ТАСС / Мальгавко Сергей

Владимир Озеров
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