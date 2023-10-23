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22 октября, 23:51

Фигуристка Дробязко подала жалобу в суд на указ о лишении литовского гражданства

<p>Фигуристка Маргарита Дробязко. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фигуристка Маргарита Дробязко. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Звезда фигурного катания Маргарита Дробязко обжалует в суде указ президента Литвы Гитанаса Науседы о лишении её гражданства этой страны. Об этом спортсменка сообщила на странице в социальной сети.

Дробязко призналась, что нашла в себе силы бороться за то, что считает правильным и важным. По словам фигуристки, её в таком решении поддерживают как литовцы, так и россияне, которые являются для неё близкими людьми.

"Мной подана жалоба на указ президента Литовской Республики о лишении меня гражданства Литвы, и моя жалоба принята Окружным административным судом Вильнюса. Суд обязал президента Литовской Республики и его канцелярию в срок не позднее 30 октября 2023 года предоставить материалы, подтверждающие выдвинутые против меня обвинения", — написала спортсменка.

После предоставления соответствующих материалов суд рассмотрит дело Дробязко. Она выразила надежду на вынесение справедливого решения и подчеркнула, что отстаивает право и граждан Литвы, которые, как и она, могут стать "жертвами недостойных политических игр".

Лишённую гражданства Литвы из-за России фигуристку Дробязко не пустят на чемпионат Европы

Лишённую гражданства Литвы из-за России фигуристку Дробязко не пустят на чемпионат Европы

Лайф сообщал, что в сентябре президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении гражданства фигуристки Дробязко. Ранее она участвовала в шоу Татьяны Навки, которое проходило в России, чем вызвала большое негодование у литовских властей. Они потребовали, чтобы бывшая спортсменка порвала все связи с РФ, но Дробязко отказалась это делать. "Предательство — не мой путь",подчеркнула она. Родившаяся в Москве фигуристка получила гражданство Литвы в 1993 году.

Оксана Попова
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