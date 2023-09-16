Лишённую гражданства Литвы из-за России фигуристку Дробязко не пустят на чемпионат Европы

Литовских звёзд фигурного катания Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса не пустят на чемпионат Европы, который пройдёт в январе следующего года в Каунасе. Глава Союза конькобежцев Литвы Витаутас Ясутис сообщил о новых санкциях для фигуристки, отказавшейся предавать Россию, и её мужа на пресс-конференции в Сейме.

"Немного обидно, что они сейчас не смогут приехать на чемпионат. В других обстоятельствах, наверное, это было бы очень кстати... Федерация очень чётко выразила свою позицию. Никаких двусмысленностей в отношении Украины", — отметил Ясутис, при этом добавив, что никто не может отрицать достижения лучшей пары в истории литовского фигурного катания.