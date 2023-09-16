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16 сентября, 10:07

Лишённую гражданства Литвы из-за России фигуристку Дробязко не пустят на чемпионат Европы

Дробязко и Ванагаса не пустят на чемпионат Европы в Каунасе в январе 2024 года

<p>Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Литовских звёзд фигурного катания Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса не пустят на чемпионат Европы, который пройдёт в январе следующего года в Каунасе. Глава Союза конькобежцев Литвы Витаутас Ясутис сообщил о новых санкциях для фигуристки, отказавшейся предавать Россию, и её мужа на пресс-конференции в Сейме.

"Немного обидно, что они сейчас не смогут приехать на чемпионат. В других обстоятельствах, наверное, это было бы очень кстати... Федерация очень чётко выразила свою позицию. Никаких двусмысленностей в отношении Украины", — отметил Ясутис, при этом добавив, что никто не может отрицать достижения лучшей пары в истории литовского фигурного катания.

Маргарита Дробязко — тринадцатикратная чемпионка Литвы (1992–2002, 2005, 2006), двукратный призёр чемпионатов Европы (2000, 2006), призёр чемпионата мира (2000) в танцах на льду. Вместе со своим партнёром Повиласом Ванагасом она участвовала в пяти Олимпийских играх (1992, 1994, 1998, 2002, 2006).

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Напомним, 15 сентября президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении гражданства фигуристки Дробязко. Ранее она участвовала в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки, которое проходило в России, чем вызвала большое негодование у литовских властей. Они потребовали, чтобы бывшая спортсменка порвала все связи с РФ, но Дробязко отказалась это делать. "Предательство — не мой путь",подчеркнула она.

Дарья Нарыкова
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