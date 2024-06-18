Врач раскрыла статистику по заболеваемости "плотоядной бактерией" в России Врач Филёва: Стрептококк может привести к инфекционно-токсическому шоку и смерти 18 июня, 10:54 Стрептококк может привести к инфекционно-токсическому шоку и смерти. Обложка © Freepik.com

Сегодня в Японии бушует тяжёлое заболевание, вызываемое опасным штаммом стрептококка, который буквально "съедает" ткани организма и может привести к смерти за два дня. Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филёва рассказала Life.ru, что это за болезнь и есть ли в России такие пациенты.

По словам Филёвой, стрептококк вызывает поломку в системе иммунитета, тем самым способствуя развитию аутоиммунных заболеваний. Также возбудитель достаточно устойчив во внешней среде и обладает высокой вирулентностью — то есть способностью микроорганизмов вызывать заболевание. У людей, страдающих тяжёлыми хроническими заболеваниями, а также на фоне ослабления иммунитета возникают явления инфекционно-токсического шока, при котором поражаются внутренние органы — это состояние может привести к смерти. Это делает стрептококк одной из самых опасных инфекций.

В России стрептококком заболевает не менее 2 миллионов людей в год, и около 500 тысяч в мире погибает — от самой инфекции или от её осложнений. Александра Филёва Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Существует много видов стрептококков, но наиболее опасным считается бета-гемолитический стрептококк, который вызывает целый ряд различных болезней, в числе которых — пневмония, менингит, сепсис, воспаления горла (фарингит, скарлатина, ангина) и инфекционные заболевания кожи.

Больше всего стрептококку подвержены дети, особенно в школах, детсадах, лагерях, так как заразиться стрептококком можно воздушно-капельным путём при общении с носителем (сам он при этом может не болеть) и при передаче заражённых предметов.

Защититься от инфекции помогает профилактика: тщательно мыть руки с мылом, свести к минимуму общение с заболевшими, во время эпидемии носить маски, обрабатывать горячей водой с чистящими средствами посуду, предметы и поверхности, на которые могли попасть бактерии. Также важны меры общей профилактики: проводить регулярные медосмотры в детских коллективах (детсадах, школах), изолировать детей, у которых выявлена инфекция.

Напомним, что сейчас в Японии распространяется опасная болезнь, которая способна убить человека за двое суток. Её вызывает редкая "плотоядная бактерия". С начала 2024 года количество заболевших в этой стране составило 977, что уже больше рекордного показателя в прошлом году (941). Участившиеся случаи появления этого заболевания связывают с ослаблением ковидных ограничений.

Авторы Андрей Горяничев