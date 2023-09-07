Микробная атака: В США опубликовано предупреждение о биологической опасности Власти призвали всех работников здравоохранения находиться в режиме повышенной готовности и поделились рекомендациями о том, как экстренно помочь пациенту в случае заражения микроорганизмом Vibrio vulnificus. 7 сентября, 14:10 В США выпустили экстренное предупреждение об опасности заражения бактерией Vibrio vulnificus. Обложка © Freepik

В США сообщают, что в течение лета в общей сложности пять человек скончались в результате заражения бактерией Vibrio vulnificus. По опубликованным данным, один человек умер в штате Нью-Йорк, двое - в Коннектикуте (им было от 60 до 80 лет), ещё трое - в Северной Каролине. Всё это восток США.

Головная американская эпедимиологическая служба CDC (Centers for disease control and prevention) выпустила по этому поводу экстренное оповещение. В нём врачам страны рекомендуется в случаях инфицирования открытых ран немедленно подозревать Vibrio vulnificus, брать на анализ биоматериалы из места ранения и по возможности проводить максимально подробный генетический анализ, чтобы совершенно точно знать возбудителя. Особенно, если пациент инфицирован у берегов Мексиканского залива. Рекомендовано начинать лечение антибиотиками как можно раньше, а также оперативно принимать решение по хирургическому вмешательству вплоть до ампутации.

Что такое Vibrio vulnificus

Эта бактерия приходится родственником возбудителю холеры. Водится она в морской воде и предпочитает мелководье. Изначально была эндемиком Мексиканского залива, то есть обитала только там, но недавно её нашли и в Балтийском море. В основном это паразит моллюсков, неплохо себя чувствует в кишечнике рыб, но в 1970-х годах стало ясно, что с таким же успехом она при случае становится паразитом человека. Впрочем, не совсем с таким же успехом: в устрице она комфортно живёт годами, а вот в организме человека ей порой светит продержаться лишь пару дней по той простой причине, что человек за эти пару дней погибает.

Заражение происходит двумя способами: после съедания сырых и плохо проваренных морепродуктов либо через открытую ранку — порез, укус насекомого. Фото © Getty Images / Boston Globe

Заражение происходит двумя способами: после съедания сырых и плохо проваренных морепродуктов либо через открытую ранку — порез, укус насекомого. Всё это самые обычные вещи во время отдыха на морском берегу. Если случился первый вариант, будет кишечная инфекция, если второй — кожная с возможным дальнейшим поражением тканей вплоть до некроза. В обоих случаях есть большая опасность сепсиса — попадания инфекции в кровоток. Притом это часто происходит молниеносно, поэтому человек и рискует погибнуть за двое суток. Особенно такое грозит людям с больной печенью, диабетом и вообще с ослабленным иммунитетом. В случае сепсиса шансы на выживание примерно 50 на 50. В целом, как сообщало CDC, при попадании Vibrio vulnificus через открытую рану погибает каждый пятый заражённый. Эту бактерию прозвали плотоядной за то, что довольно регулярно её появление в организме заканчивается ампутацией конечностей.

Интересно, что гораздо чаще это бедствие поражает мужчин и они болеют тяжелее. К примеру, из тех, кого Vibrio vulnificus довела до эндотоксического шока, 85% — мужчины. Как поняли микробиологи, женщины в меньшей опасности за счёт своего женского гормона эстрогена: он защищает от этой бактерии.

Всю эту ситуацию, разумеется, постоянно отслеживают, а недавно оценили распространение бактерии за последние 30 лет и получили весьма тревожную картину. Дело в том, что, к примеру, в конце 80-х годов эта мерзость редко обнаруживалась севернее Джорджии, а теперь уже достигает самой Филадельфии. Для учёных совершенно очевидно, что ареал обитания бактерии расширяется всё дальше к северу, вместе с этим растёт количество заражённых: 30 лет назад было примерно по 10 случаев в год, теперь 80. И прогнозы таковы, что к 2100 году можно ожидать уже до 200 случаев.

Ученые из санитарного округа Лос-Анджелеса проверяют уровень бактерий в воде. Фото © Getty Images / MediaNews Group / Long Beach Press-Telegram

Учёные пришли к выводу, что главная причина — изменение климата: вода теплеет. Поэтому этих "плотоядных" микромонстров теперь считают "микробным барометром" глобального потепления. Как ещё недавно предполагали климатологи, если вредные выбросы в атмосферу останутся на нынешнем уровне, страшная болезнь доберётся до Коннектикута лет через пятьдесят. Как мы теперь понимаем, первые случаи в этом штате появились уже сейчас. Эпидемиологи опасаются, что бактерия захватит всё Восточное побережье США.

Авторы Адель Романенкова