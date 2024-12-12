Итальянские хирурги совершили прорыв и пересадили бьющееся сердце

В итальянском городе Падуя впервые в мире была проведена уникальная операция по пересадке работающего сердца. Специалисты отделения кардиохирургии успешно выполнили трансплантацию, которая может изменить подход к лечению пациентов с сердечными заболеваниями. Об этом сообщается на сайте городского больнично-университетского управления.

Операция, проведённая над 65-летним мужчиной, стала настоящей «коперниковской революцией в мировой кардиохирургии». В отличие от традиционной трансплантации, когда сердце извлекают и имплантируют в неподвижном состоянии, в этом случае оно продолжает биться на протяжении всей процедуры — от момента забора до имплантации. Это позволяет избежать повреждений, связанных с ишемией и реперфузией, улучшив восстановление и послеоперационную производительность сердца.

Ведущий хирург Джино Джероза отметил, что такая методика открывает новые горизонты для трансплантологии. Она позволяет избежать контролируемой остановки сердца, что значительно снижает риски для пациента и способствует более быстрому восстановлению функций сердца после операции.

Важно отметить, что в том же отделении в 1985 году была проведена первая в Италии пересадка сердца, что подчёркивает значимость и высокий уровень развития кардиохирургии в Падуе. Новая методика пересадки работающего сердца может стать ключевым шагом в улучшении результатов трансплантаций и открывает новые возможности для лечения пациентов с сердечной недостаточностью по всему миру.