Школьник из Ленобласти доигрался и выбил однокласснику глаз из пневмата

В СНТ «Нижняя Колония» Ленинградской области школьник выбил глаз однокласснику из пневматического оружия. Пострадавшего экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии — пуля осталась внутри головы.

Как пишет телеграм-канал Mash на Мойке, 13-летний пострадавший вернулся домой из школы. Матери он заявил, что по пути он заигрался с другом и наткнулся на ветку. Женщина сразу поняла, что ребёнка следует экстренно госпитализировать. Реальная причина серьёзной травмы выяснилась лишь во время рентгена. В глазнице оказалось инородное тело. Пострадавшему школьнику диагностировали проникающее ранение с повреждением оболочки глаза.

Когда скрывать уже было нечего, мальчик признался, что всему виной — пневматическое оружие, которое его товарищ принёс с собой. Хирурги провели экстренную операцию.