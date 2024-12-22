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22 декабря, 08:25

Школьник из Ленобласти доигрался и выбил однокласснику глаз из пневмата

В Ленинградской области школьник выбил товарищу глаз из пневматического оружия

Школьник из Ленобласти доигрался и выбил однокласснику глаз из пневмата. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Школьник из Ленобласти доигрался и выбил однокласснику глаз из пневмата. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В СНТ «Нижняя Колония» Ленинградской области школьник выбил глаз однокласснику из пневматического оружия. Пострадавшего экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии — пуля осталась внутри головы.

Как пишет телеграм-канал Mash на Мойке, 13-летний пострадавший вернулся домой из школы. Матери он заявил, что по пути он заигрался с другом и наткнулся на ветку. Женщина сразу поняла, что ребёнка следует экстренно госпитализировать. Реальная причина серьёзной травмы выяснилась лишь во время рентгена. В глазнице оказалось инородное тело. Пострадавшему школьнику диагностировали проникающее ранение с повреждением оболочки глаза.

Когда скрывать уже было нечего, мальчик признался, что всему виной — пневматическое оружие, которое его товарищ принёс с собой. Хирурги провели экстренную операцию.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Москве 15-летняя школьница нанесла ножевое ранение своему другу. В полицейском участке девочка объяснила, что намеревалась лишь испугать его. По её словам, лезвие складного ножа выскочило случайно.

Мария Любицкая
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