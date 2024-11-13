В Москве 15-летняя школьница вонзила нож в шею одноклассника

Согласно информации издания, инцидент случился в подъезде жилого дома на улице Шокальского. Потерпевший вместе с двумя одноклассницами направлялся в гости к знакомой, чтобы вернуть ей ранее взятую лазерную указку. Однако, когда подросток поднимался по лестнице, одна из сопровождающих его девочек нанесла удар ножом в шею. Несмотря на ранение, он сумел добраться до дома, где ему вызвали скорую помощь. На данный момент состояние мальчика оценивается как стабильное, его жизни ничего не угрожает.