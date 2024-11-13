В Москве 15-летняя школьница вонзила нож в шею одноклассника
В Москве 15-летняя школьница ранила ножом своего друга. Об этом сообщает сайт MK.ru.
Согласно информации издания, инцидент случился в подъезде жилого дома на улице Шокальского. Потерпевший вместе с двумя одноклассницами направлялся в гости к знакомой, чтобы вернуть ей ранее взятую лазерную указку. Однако, когда подросток поднимался по лестнице, одна из сопровождающих его девочек нанесла удар ножом в шею. Несмотря на ранение, он сумел добраться до дома, где ему вызвали скорую помощь. На данный момент состояние мальчика оценивается как стабильное, его жизни ничего не угрожает.
В полицейском участке девочка призналась, что просто хотела припугнуть друга. По её словам, из складного ножа лезвие выскочило случайно.
Ранее Life.ru сообщал, что в Железногорске 15-летний подросток с ножом напал и смертельно ранил 54-летнюю опекуншу. Школьника, совершившего нападение, удалось задержать. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве. Его арестовали на 2 месяца.
Life.ru