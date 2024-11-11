«Второе пришествие» погубило 16-летнего школьника из Екатеринбурга

Как известно, приятели отдыхали без родителей на квартире одного из них. Взяли бутылку абсента и колу. Около трёх часов ночи два парня отправились спать, а третий остался залипать в телефоне. Со слов самих подростков, на следующий день около часа они пошли будить друга, но их товарищ уже не дышал. Приехавшие медики смогли лишь констатировать смерть. Парни уверяют, что их погибший приятель якобы пил в одиночестве, а они просто играли на телефонах. Вместе с пустой бутылкой абсента полицейские изъяли колу. Предварительно, школьник делал себе жёсткий коктейль «Второе пришествие» и выпил слишком много.