«Второе пришествие» погубило 16-летнего школьника из Екатеринбурга
SHOT: Умерший в Екатеринбурге школьник пил коктейль «Второе пришествие»
SHOT выяснил подробности истории с 16-летним уральским подростком, который на вписке у друга выпил пол-литра абсента и умер. По данным телеграм-канала, школьника погубил коктейль «Второе пришествие».
Как известно, приятели отдыхали без родителей на квартире одного из них. Взяли бутылку абсента и колу. Около трёх часов ночи два парня отправились спать, а третий остался залипать в телефоне. Со слов самих подростков, на следующий день около часа они пошли будить друга, но их товарищ уже не дышал. Приехавшие медики смогли лишь констатировать смерть. Парни уверяют, что их погибший приятель якобы пил в одиночестве, а они просто играли на телефонах. Вместе с пустой бутылкой абсента полицейские изъяли колу. Предварительно, школьник делал себе жёсткий коктейль «Второе пришествие» и выпил слишком много.
Абсент, который пил погибший школьник. Фото © Telegram / SHOT
Как ранее сообщал Life.ru, трагедия разыгралась в Екатеринбурге в ночь на 10 ноября. Погибший проживал в посёлке в Свердловской области, а в столицу Урала приехал погостить.
Life.ru