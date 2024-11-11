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11 ноября, 08:53

В Екатеринбурге подросток выпил пол-литра абсента и умер

В Екатеринбурге 16-летний подросток выпил пол-литра абсента, лёг поспать, но уже не проснулся. Об инциденте рассказывает URA.ru со ссылкой на источник. Молодые люди устроили вечеринку в одной из квартир в Юго-Западном микрорайоне. Компания легла спать около 01:00 мск, а парень остался сидеть в телефоне.

«Утром все проснулись, однако третий школьник ещё спал. Ближе к 13:00 его попытались разбудить, но не смогли», — пояснил источник.

Друзья парня вызвали скорую, но реанимировать его не удалось. Известно, что погибший проживал в посёлке в Свердловской области, а в столицу Урала приехал погостить.

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Life.ru

Николай Рюмин
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