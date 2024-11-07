Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 ноября, 15:34

22-летний боксёр умер прямо на тренировке в Челябинске

Боксёр Георгий Оголихин. Фото © сайт Федерации бокса Челябинской области

Боксёр Георгий Оголихин. Фото © сайт Федерации бокса Челябинской области

В Челябинске прямо во время тренировки скончался 22-летний боксёр Георгий Оголихин. Парень тренировался под руководством заслуженного тренера России Владимира Рощенко, имел медицинский доступ и справку для занятий боксом.

«6 ноября на тренировке во Дворце спорта «Динамо» потерял сознание и не пришел в себя спортсмен СШОР «Динамо» Георгий Оголихин», — сообщили в Федерации бокса Челябинской области.

Федерация и Центр спортивной подготовки проводят служебную проверку, до выяснения обстоятельств тренер отстранён. Семье и близким Георгия Оголихина окажут помощь и психологическую поддержку.

В Италии на тренировке трагически погибла 19-летняя горнолыжница
В Италии на тренировке трагически погибла 19-летняя горнолыжница

А ранее в Подмосковье школьник умер во время тренировки по карате. Он пожал руку сопернику, сделал несколько шагов и упал замертво. 14-летний подросток занимался карате уже около шести лет и был хорошо подготовлен.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Спорт
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar