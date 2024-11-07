22-летний боксёр умер прямо на тренировке в Челябинске
Боксёр Георгий Оголихин. Фото © сайт Федерации бокса Челябинской области
В Челябинске прямо во время тренировки скончался 22-летний боксёр Георгий Оголихин. Парень тренировался под руководством заслуженного тренера России Владимира Рощенко, имел медицинский доступ и справку для занятий боксом.
«6 ноября на тренировке во Дворце спорта «Динамо» потерял сознание и не пришел в себя спортсмен СШОР «Динамо» Георгий Оголихин», — сообщили в Федерации бокса Челябинской области.
Федерация и Центр спортивной подготовки проводят служебную проверку, до выяснения обстоятельств тренер отстранён. Семье и близким Георгия Оголихина окажут помощь и психологическую поддержку.
А ранее в Подмосковье школьник умер во время тренировки по карате. Он пожал руку сопернику, сделал несколько шагов и упал замертво. 14-летний подросток занимался карате уже около шести лет и был хорошо подготовлен.