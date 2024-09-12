Был здоров: Последний бой тренировки закончился для юного каратиста из Истры загадочной смертью
В Подмосковье 14-летний каратист умер на тренировке
Школьник умер во время тренировки по карате в Подмосковье. Он пожал руку сопернику, сделал несколько шагов и упал замертво.
Погибший каратист из Подмосковья. Фото © SHOT
По данным SHOT, трагедия произошла во время занятий в Спортивном Фонде молодёжи «Характер Спортсмена» в Истре. 14-летний Егор занимался карате уже около шести лет и был хорошо подготовлен. Около восьми вечера уже, под конец очередной тренировки, семиклассник закончил поединок и внезапно потерял сознание. Приехавшие медики оказались бессильны.
Как нам рассказали в клубе, парень тренировался у них вместе с младшим братом. Погибший был полностью здоров, периодически он проходил углублённый медосмотр. Что произошло сотрудники понять не могут — говорят, что каких-либо жёстких ударов во время поединка не было.
Родители школьника пока находятся в шоковом состоянии, но говорят, что претензий к тренеру у них нет, так как он для их сына был «как духовный отец, следил за ними как за цыплятами». Причина смерти будет известна только после экспертизы.
Недавно на 37-м году жизни умер популярный белорусский блогер Илья Ефимчук, известный как Голем. Спортсмен потерял сознание. Супруга тут же вызвала скорую. Почти неделю врачи боролись за жизнь Ефимчука, но спасти его не смогли.