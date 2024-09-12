Был здоров: Последний бой тренировки закончился для юного каратиста из Истры загадочной смертью

Школьник умер во время тренировки по карате в Подмосковье. Он пожал руку сопернику, сделал несколько шагов и упал замертво.

Погибший каратист из Подмосковья. Фото © SHOT

По данным SHOT, трагедия произошла во время занятий в Спортивном Фонде молодёжи «Характер Спортсмена» в Истре. 14-летний Егор занимался карате уже около шести лет и был хорошо подготовлен. Около восьми вечера уже, под конец очередной тренировки, семиклассник закончил поединок и внезапно потерял сознание. Приехавшие медики оказались бессильны.

Как нам рассказали в клубе, парень тренировался у них вместе с младшим братом. Погибший был полностью здоров, периодически он проходил углублённый медосмотр. Что произошло сотрудники понять не могут — говорят, что каких-либо жёстких ударов во время поединка не было.

Родители школьника пока находятся в шоковом состоянии, но говорят, что претензий к тренеру у них нет, так как он для их сына был «как духовный отец, следил за ними как за цыплятами». Причина смерти будет известна только после экспертизы.