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29 октября, 18:28

В Италии на тренировке трагически погибла 19-летняя горнолыжница

Итальянская горнолыжница Лоренци погибла на тренировке в 19 лет

Матильда Лоренци. Обложка © Сайт FIS

Матильда Лоренци. Обложка © Сайт FIS

Итальянская горнолыжница Матильда Лоренци погибла на тренировке в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

Причиной гибели 19-летней спортсменки стало падение на трассе, в результате которого она сильно ударилась головой о снег. Инцидент произошёл на склоне Валь Сеналес в провинции Южный Тироль. После ЧП девушку госпитализировали, однако медики спасти её не смогли.

«Федерация скорбит, находясь рядом со своей семьёй, друзьями и всеми, кто заботился о Матильде, чтя её память сегодня и всегда», — говорится в сообщении FIS.

Матильда Лоренци — чемпионка Италии в дисциплине «супергигант» 2024 года. Её старшая сестра Лукреция также занимается горными лыжами.

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Наталья Демьянова
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