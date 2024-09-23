В Белоруссии в ДТП погиб 18-летний футболист

Футболист из Белоруссии Фёдор Полонейчик, который выступал за минский клуб «БГУ», погиб в ДТП. Об этом сообщили представители клуба. Спортсмену было всего 18 лет.

«Дорогие друзья, с большим прискорбием сообщаем, что вчера ночью не стало футболиста нашей команды Фёдора Полонейчика. Наши соболезнования родителям и близким Фёдора, а также всем, кто с ним был знаком и на футбольном поле, и в обычной жизни», — указано в сообщении клуба в соцсетях.

В БГУ пожелали близким здоровья и сил пережить такую утрату. Представители клуба отметили, что будут помнить Полонейчика как талантливого и яркого футболиста, а также как доброго и оптимистичного человека.

Полонейчик также выступал в составе медийной команды One Media. Её представители подчеркнули, что спортсмен мог поддержать любого человека. В One Media выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.