В Белоруссии в ДТП погиб 18-летний футболист
Футболист белорусского клуба «БГУ» Полонейчик погиб в автокатастрофе в 18 лет
Белорусский футболист Фёдор Полонейчик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fcbsuminsk
Футболист из Белоруссии Фёдор Полонейчик, который выступал за минский клуб «БГУ», погиб в ДТП. Об этом сообщили представители клуба. Спортсмену было всего 18 лет.
«Дорогие друзья, с большим прискорбием сообщаем, что вчера ночью не стало футболиста нашей команды Фёдора Полонейчика. Наши соболезнования родителям и близким Фёдора, а также всем, кто с ним был знаком и на футбольном поле, и в обычной жизни», — указано в сообщении клуба в соцсетях.
В БГУ пожелали близким здоровья и сил пережить такую утрату. Представители клуба отметили, что будут помнить Полонейчика как талантливого и яркого футболиста, а также как доброго и оптимистичного человека.
Полонейчик также выступал в составе медийной команды One Media. Её представители подчеркнули, что спортсмен мог поддержать любого человека. В One Media выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.
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