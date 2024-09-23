Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 17:03

В Белоруссии в ДТП погиб 18-летний футболист

Футболист белорусского клуба «БГУ» Полонейчик погиб в автокатастрофе в 18 лет

Белорусский футболист Фёдор Полонейчик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fcbsuminsk

Белорусский футболист Фёдор Полонейчик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fcbsuminsk

Футболист из Белоруссии Фёдор Полонейчик, который выступал за минский клуб «БГУ», погиб в ДТП. Об этом сообщили представители клуба. Спортсмену было всего 18 лет.

«Дорогие друзья, с большим прискорбием сообщаем, что вчера ночью не стало футболиста нашей команды Фёдора Полонейчика. Наши соболезнования родителям и близким Фёдора, а также всем, кто с ним был знаком и на футбольном поле, и в обычной жизни», — указано в сообщении клуба в соцсетях.

В БГУ пожелали близким здоровья и сил пережить такую утрату. Представители клуба отметили, что будут помнить Полонейчика как талантливого и яркого футболиста, а также как доброго и оптимистичного человека.

Полонейчик также выступал в составе медийной команды One Media. Её представители подчеркнули, что спортсмен мог поддержать любого человека. В One Media выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Лучший бомбардир чемпионата мира-1990 Скиллачи умер от рака
Лучший бомбардир чемпионата мира-1990 Скиллачи умер от рака

А ранее Life.ru рассказывал, что советский футболист и тренер Виктор Ноздрин скончался в возрасте 72 лет. Это произошло прямо во время любительского матча. При этом Ноздрин не жаловался на проблемы со здоровьем и за несколько минут до смерти пребывал в хорошем настроении.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Футбол
  • ДТП
  • Спорт
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров