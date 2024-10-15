66-летний сожитель застрелил первого открытого гея в финском хоккее

Экс-хоккеист из Финляндии Янне Пухакка погиб от руки 66-летнего сожителя. Спортсмен был застрелен в своём доме в Эспоо, сообщила газета Ilta-Sanomat.

Всё произошло в квартире в воскресенье вечером. Рольф Нордмо, 66-летний норвежец, застрелил Пухакку из охотничьего ружья. Мужчины были в отношениях около 10 лет. По версии следствия, причиной преступления стало решение хоккеиста о расставании. Нордмо был задержан и во время допроса признал свою вину.

В высшей лиге финского чемпионата Пухакка выступал за «Эспоо Блюз» в сезоне 2015/16, где за 40 матчей набрал 2 очка (1 гол и 1 передача). В следующем сезоне он перешёл во второй дивизион, играя за «Эспоо Юнайтед», и в 49 играх довёл свой счёт до 12 очков (5 голов и 7 передач). Пухакка завершил карьеру после сезона 2017/18, проведённого во Франции за команду «Гап». В составе юниорской сборной Финляндии он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира 2013 года. В 2019 году Пухакка стал первым открытым гомосексуалистом* в финском хоккее, сделав каминг-аут.

«Пухакка был важным примером для подражания, а его смелость и открытость оставили неизгладимый след в финском хоккее. Liiga выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Пухакки», — говорится в заявлении Финской хоккейной лиги, опубликованном в соцсетях.

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