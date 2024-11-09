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9 ноября, 13:07

Топ-модель Джорджина Купер умерла во время медового месяца в 46 лет

DM: Модель Джорджина Купер умерла в 46 лет во время медового месяца в Греции

Модель Джорджина Купер. Обложка © Getty Images / WWD

Модель Джорджина Купер. Обложка © Getty Images / WWD

Супермодель Джорджина Купер из Великобритании в возрасте 46 лет умерла на острове Кос в Греции, куда она приехала отдыхать с мужем во время медового месяца. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

В статье указано, что модели стало плохо 21 октября в апартаментах отеля Marianna, женщину срочно доставили в больницу. Однако в медучреждении ей стало только хуже. Медики организовали перелёт на остров Крит для дальнейшего лечения, однако Купер скончалась после пяти дней в реанимации. Тело модели вернули в Великобританию.

Знакомые женщины рассказали, что Купер тяжело перенесла коронавирус, это заболевание вызвало много проблем со здоровьем. Несмотря на недомогание, модель смотрела в будущее оптимистично и радовалась началу новой жизни после замужества.

Джорджина Купер начала карьеру в 13 лет. В 15 лет она снялась в клипе певца Bon Jovi и стала одной из самых узнаваемых моделей 90-х. Купер на пике своей популярности снималась для Vogue и других известных журналов. В последние годы модель не появлялась на публике, так как всё внимание стала уделять сыну Сонни.

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А ранее Life.ru писал, что актёр из «Пункта назначения» Тони Тодд умер в 69 лет. Артист прославился благодаря ролям в фильмах «Пункт назначения» и «Кэндимэн».

Дарья Нарыкова
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