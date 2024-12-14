В Петербурге школьник отправил одноклассницу «в нокаут» ударом стула по голове

Шестнадцатилетняя школьница попала в больницу после того, как одноклассник ударил её стулом по голове в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. В ведомстве уточнили, что в субботу около часа ночи в полицию поступило сообщение из детской больницы о том, что накануне вечером девушка самостоятельно пришла за медицинской помощью.

«Пострадавшая сообщила, что одноклассник ударил её стулом по голове в школе, расположенной на улице Карпинского. У школьницы диагностирован ушиб мягких тканей головы», — говорится в сообщении.

Девочка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. В связи с инцидентом проводится проверка.