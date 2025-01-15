Более 11 малышей получили ожоги глаз из-за кварцевых ламп в детсаду в Анадыре
В Анадыре 11 детей получили ожоги глаз из-за кварцевых ламп в детсаду «Сказка»
На Чукотке 10 малыше из детского сада «Сказка» в Анадыре получили термические ожоги век из-за работы кварцевых ламп в игровой комнате. Прокуратура начала проверку на соблюдение законодательства, медицинская помощь оказана, госпитализация пострадавшим детям не требуется.
«10 детей получили термические ожоги век и области вокруг глаз. Согласно предварительной информации, ожоги были вызваны действием кварцевых ламп в игровой комнате», — рассказали в надзорном ведомстве.
Администрация Анадыря со своей стороны сообщает, что 11 детей из детского сада «Сказка» обратились за медицинской помощью в больницу с жалобами на покраснение вокруг глаз. У 10 малышей врач выявил лёгкие ожоги век и окологлазничной области, ещё у одного — ожоги средней степени. Всем им было назначено амбулаторное лечение, восемь ребят уже начали ходить в детсад.
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