Более 11 малышей получили ожоги глаз из-за кварцевых ламп в детсаду в Анадыре

На Чукотке 10 малыше из детского сада «Сказка» в Анадыре получили термические ожоги век из-за работы кварцевых ламп в игровой комнате. Прокуратура начала проверку на соблюдение законодательства, медицинская помощь оказана, госпитализация пострадавшим детям не требуется.

Администрация Анадыря со своей стороны сообщает, что 11 детей из детского сада «Сказка» обратились за медицинской помощью в больницу с жалобами на покраснение вокруг глаз. У 10 малышей врач выявил лёгкие ожоги век и окологлазничной области, ещё у одного — ожоги средней степени. Всем им было назначено амбулаторное лечение, восемь ребят уже начали ходить в детсад.