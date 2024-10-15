Россиянке в больнице сожгли лицо и глаза кварцевой лампой
В башкирском Гусиноозёрске девушка пострадала в больнице из-за кварцевой лампы
В городе Гусиноозёрске девушке, пришедшей на процедуры в больницу, сожгли глаза и лицо кварцевой лампой. Об этом сообщает «Байкал-Daily» со ссылкой на Минздрав Буряятии.
Докторов обвинили в попытке «замять» инцидент. В ЦРБ же сообщили, что персонал действительно был обязан предупредить пациентку о том, что в помещении работает кварцевая лампа, а также своевременно её выключить, но этого никто не сделал. В дело вмешался бурятский Минздрав, заявивший, что вследствие инцидента начата служебная проверка.
«Инцидент произошёл в ночное время. Главный врач с момента происшествия лично контролирует оказание медицинской помощи – девушку осмотрел офтальмолог, она получает медикаментозное лечение», – рассказали в ведомстве.
После этого с пациенткой также встретился главврач больницы. В ходе беседы стороны пришли к пониманию. Сейчас за состоянием девушки он следит лично. Ожогов глаз и кожи сейчас у пациентки нет, добавили в Минздраве.
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