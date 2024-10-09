Нижегородка несколько лет прожила с огромной иглой в зубе, не подозревая о ней
В Нижнем Новгороде врачи нашли у пациентки иглу в зубе длиной два сантиметра
Женщина ходила с иглой в зубе. Обложка © Telegram / Бокал прессека
Жительница Нижнего Новгорода несколько лет прожила с длинной иглой в зубе, совершенно не замечая и даже не подозревая о ней. Об этом сообщил главный редактор местного издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Длина иглы составляла около двух сантиметров. Её смогли найти только благодаря рентгеновскому снимку. Женщина вообще ничего не знала об инородном теле и никогда не жаловалась на какие-либо проблемы с зубами. При каких обстоятельствах игла попала в рот, неизвестно. После обнаружения её успешно удалили.
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