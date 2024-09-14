Годовалый малыш неделю был в страшных муках, пока врачи не нашли проглоченный им предмет Годовалый ребёнок почти неделю ходил с батарейкой в пищеводе в Якутии 14 сентября, 14:52 Литиевая батарейка, которую достали врачи из пищевода ребёнка в Якутии. Обложка © Telegram / Минздрав Якутии / ЯСИА / Саина Титова

В Якутии годовалый ребёнок проглотил батарейку и она застряла у него в пищеводе, после чего родителя почти неделю не могли понять причину резкого ухудшения состояния малыша. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

«Годовалый малыш в Мегино-Кангаласском районе проглотил литиевую батарейку и проходил с ней шесть дней. Семья обратилась к медикам, когда ребёнок стал отказываться от еды и температурить», — говорится в тексте.

Сначала врачи списали состояние пациента на прорезывающиеся зубы, однако ребёнок буквально умирал на глазах семьи. Тогда родители обратились за помощью в Мегино-Кангаласскую ЦРБ. Там медики провели полное обследование и обнаружили в пищеводе малыша батарейку. Пациента экстренно доставили в Якутск, где провели сложную операцию и извлекли инородное тело.

Однако ребёнок успел за эти дни получить электрохимический ожог, воспаление и сильный отёк пищевода. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, он находится в реанимации. Медики предупредили, что литиевые батарейки очень опасны, если попадают в детский организм, поэтому важно следить, чтобы подобные предметы не валялись по дому.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре мальчик умер спустя месяц после того, как проглотил батарейку. Родители считают, что к смерти привела некомпетентность врачей, которые оказывали ему медицинские услуги. По их мнению, доставая инородный предмет, хирурги повредили кишку, что вызвало внутреннее кровотечение и гибель.

Авторы Татьяна Миссуми