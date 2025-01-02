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2 января, 18:38

В Пермском крае залп фейерверка прожёг комбинезон 10-месячного малыша

В Пермском крае в ходе запуска фейерверков один из залпов попал на одежду десятимесячного ребёнка и поджёг ткань. Малыша госпитализировали с ожогами. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

«В посёлке Суксун один из залпов попал на одежду 10-месячного малыша. Родители сняли с ребёнка задымившийся комбинезон, но одежда была уже прожжена насквозь. Мальчик госпитализирован с ожогами», — говорится в сообщении.

Кроме того, пострадал 20-летний юноша из города Березники. Залп выстрелил ему в бедро.

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А ранее Life.ru рассказывал, как в Ленобласти подросток сорвался с крыши, снимая перестрелку фейерверками. Лишь чудом он не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / InfinitumProdux

Мария Любицкая
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