В Пермском крае залп фейерверка прожёг комбинезон 10-месячного малыша

В Пермском крае в ходе запуска фейерверков один из залпов попал на одежду десятимесячного ребёнка и поджёг ткань. Малыша госпитализировали с ожогами. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

«В посёлке Суксун один из залпов попал на одежду 10-месячного малыша. Родители сняли с ребёнка задымившийся комбинезон, но одежда была уже прожжена насквозь. Мальчик госпитализирован с ожогами», — говорится в сообщении.

Кроме того, пострадал 20-летний юноша из города Березники. Залп выстрелил ему в бедро.