В Ленобласти подросток сорвался с крыши, снимая перестрелку фейерверками — видео
SHOT: В Ленобласти подросток упал с крыши здания после перестрелки фейерверками
В Ленинградской области подросток упал с крыши третьего этажа. Он снимал на телефон, как его друзья стреляли друг в друга фейерверками, сообщает SHOT.
В Ленобласти подросток упал с крыши третьего этажа. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, розыгрыш вышел из-под контроля вечером 28 декабря в Сертолово. Мальчики залезли на трёхэтажное строящееся здание на Восточно-Выборгском шоссе и стали запускать салюты не только в небо, но и в ближайшую стену, от которой они отлетали рикошетом.
Подросток, который снимал происходящее «веселье» на видео, двигался спиной назад и упал. Друзья парня отметили, что с ним всё хорошо. Он приземлился в сугроб и ничего себе не сломал, только получил ушибы.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Перми подростки устроили перестрелку фейерверками во дворе гимназии. Школьники направляли друг в друга салюты, это попало на видео случайного прохожего.
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