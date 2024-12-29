Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 декабря, 12:06

В Ленобласти подросток сорвался с крыши, снимая перестрелку фейерверками — видео

SHOT: В Ленобласти подросток упал с крыши здания после перестрелки фейерверками

В Ленинградской области подросток упал с крыши третьего этажа. Он снимал на телефон, как его друзья стреляли друг в друга фейерверками, сообщает SHOT.

В Ленобласти подросток упал с крыши третьего этажа. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, розыгрыш вышел из-под контроля вечером 28 декабря в Сертолово. Мальчики залезли на трёхэтажное строящееся здание на Восточно-Выборгском шоссе и стали запускать салюты не только в небо, но и в ближайшую стену, от которой они отлетали рикошетом.

Подросток, который снимал происходящее «веселье» на видео, двигался спиной назад и упал. Друзья парня отметили, что с ним всё хорошо. Он приземлился в сугроб и ничего себе не сломал, только получил ушибы.

Уфимский блогер назвал причину ДТП во время дрифта с фейерверками
Уфимский блогер назвал причину ДТП во время дрифта с фейерверками

А ранее Life.ru рассказывал, что в Перми подростки устроили перестрелку фейерверками во дворе гимназии. Школьники направляли друг в друга салюты, это попало на видео случайного прохожего.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / InfinitumProdux

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar