В Ленобласти подросток сорвался с крыши, снимая перестрелку фейерверками — видео

В Ленинградской области подросток упал с крыши третьего этажа. Он снимал на телефон, как его друзья стреляли друг в друга фейерверками, сообщает SHOT.

В Ленобласти подросток упал с крыши третьего этажа. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, розыгрыш вышел из-под контроля вечером 28 декабря в Сертолово. Мальчики залезли на трёхэтажное строящееся здание на Восточно-Выборгском шоссе и стали запускать салюты не только в небо, но и в ближайшую стену, от которой они отлетали рикошетом.

Подросток, который снимал происходящее «веселье» на видео, двигался спиной назад и упал. Друзья парня отметили, что с ним всё хорошо. Он приземлился в сугроб и ничего себе не сломал, только получил ушибы.