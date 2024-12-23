Пермские подростки устроили опасную перестрелку фейерверками прямо во дворе школы
Ural Mash: В Перми подростки устроили перестрелку фейерверками во дворе гимназии
В Перми подростки устроили перестрелку фейерверками во дворе гимназии. Видео публикует телеграм-канал Ural Mash.
Около шестой гимназии школьники устроили перестрелку фейерверками. Видео © Telegram / Ural Mash
На кадрах видно, как школьники направляют друг в друга салюты. Видео снял случайный очевидец произошедшего, который, судя по всему, в шоке от происходящего. В настоящее время неизвестно, чем закончилась так называемая перестрелка.
Ранее более 20 россиян стали жертвами мошенников, которые заставляли их бросать петарды и взрывать фейерверки в торговых центрах, банках, отделениях почты и даже на улицах Москвы и Санкт-Петербурга. Начиная с 20 декабря, по России прокатилась волна общественных диверсий. Фиксировались поджоги пиротехники в банках. На следующий день, 21 декабря, в Москве пенсионерка начала взрывать петарды в ТЦ «Форт», людей из здания пришлось эвакуировать. Такой же инцидент произошёл в Королёве.
Telegram / Ural Mash