Россиян предупредили о риске встретить Новый год слепыми из-за бенгальских огней
Офтальмолог Барышникова предупредила об опасности бенгальских огней и гирлянд
Неправильное использование пиротехнических изделий может привести к повреждениям глаз, из-за чего потребуется хирургическое вмешательство, предупредила офтальмолог и рефракционный хирург Анастасия Барышникова. По её словам, особенно опасны в Новый год бенгальские огни, даже маленький кусочек которых может вызвать ожог роговицы при попадании в глаз.
«Бывают и такие случаи, что в глаза попадает фейерверк из-за некачественных материалов или неправильной установки пиротехнического средства. Такие инциденты могут привести к серьёзным последствиям, включая повреждение кожи, отслойку сетчатки и даже потерю зрения», — отметила эксперт в интервью радио Sputnik.
Кроме того, опасны гирлянды, сделанные из некачественных материалов. Они могут вызывать ожоги сетчатки. Длительное сосредоточение взгляда на светодиодах на близком расстоянии тоже чревато повреждениями, поэтому рекомендуется держать их на безопасном расстоянии от лица. Особенно это актуально для детей. Также, по словам офтальмолога, яркие мигающие огни могут спровоцировать припадок у людей с неврологическими заболеваниями.
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