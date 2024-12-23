Россиян предупредили о риске встретить Новый год слепыми из-за бенгальских огней

Неправильное использование пиротехнических изделий может привести к повреждениям глаз, из-за чего потребуется хирургическое вмешательство, предупредила офтальмолог и рефракционный хирург Анастасия Барышникова. По её словам, особенно опасны в Новый год бенгальские огни, даже маленький кусочек которых может вызвать ожог роговицы при попадании в глаз.

«Бывают и такие случаи, что в глаза попадает фейерверк из-за некачественных материалов или неправильной установки пиротехнического средства. Такие инциденты могут привести к серьёзным последствиям, включая повреждение кожи, отслойку сетчатки и даже потерю зрения», — отметила эксперт в интервью радио Sputnik.